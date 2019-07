Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero numeri da record, dicono i sondaggi. Antonio Noto mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso di elezioni anticipate, una forza parlamentare al46 per cento. Il che sta gettando il Movimento 5 Stelle nel panico. Inoltre - fa sapere Il Messaggero - per la prima volta Fratelli d'Italia supera Forza Italia che si attesta al 6,5 per cento.