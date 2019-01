Salvini non ride più: rischia 15 anni per sequestro di persona aggravato

SI RIAPRE IL CASO DICIOTTI: "PROCESSATE SALVINI" La richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri, malgrado la procura di Catania si fosse pronunciata a favore dell’

archiviazione. Il vicepremier: "Ci riprovano ma io non mollo".

Poi dice no alla Sea Watch che, in mezzo alla burrasca, chiede

di approdare a Lampedusa con 47 migranti a bordo: "E’ una

provocazione, i nostri porti restano chiusi".

Come gia' aveva fatto a settembre, in occasione dell'apertura dell'inchiesta a suo carico, Matteo Salvini ha letto in diretta Facebook, dal suo studio al

Viminale, l’atto ricevuto dalla Procura di Catania che vuole

procedere nei suoi confronti per sequestro aggravato dei

migranti della nave Diciotti.

"Si’ mi dichiaro colpevole. Lo ridichiaro: ho bloccato e

blocchero’ la procedura degli sbarchi", ha scandito il ministro

dell’Interno.

"Chiedo solo al popolo italiano se ritenete che io debba

continuare a fare il ministro", ha continuato. "Se volete

continuare ad avere questo ministro, contate sul fatto che non

cambia di una virgola", ha assicurato Salvini.