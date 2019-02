Salvini, ordine a tutti i leghisti: niente Tv se c'è Berlusconi

"Mala tempora currunt" tra Salvini e Silvione Berlusconi. Che i due fossero ai ferri corti dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi con tanto di polemica finale su economia e migranti c'era da aspettarselo. Ma che addirittura i leghisti avessero deciso di non andare più nei talk se fossero presenti anche esponenti di Forza Italia questo nessuno poteva immaginarselo.

Come rivela Dagospia in un "super informato" retroscena la Lega infatti ha deciso non sedere più nei talk se sono presenti anche esponenti di Forza Italia. Insomma, non vedremo più insieme uomini e donne di Forza Italia e della Lega. I conduttori dei talk nostrani sono avvertiti.