'Salvini power': è il leader più amato. E mò chi glielo dice al Cavaliere?

Come di consueto le opinioni sono in larga misura guidate dall' orientamento politico, anche se una quota non trascurabile di elettori dei partiti dell' opposizione esprime un giudizio positivo su Gentiloni: il 26% tra i pentastellati, il 29% tra i leghisti e il 32% tra quelli di Forza Italia, scrive Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Tra costoro lo scontro politico sembra più con il Pd e il segretario che con l' esecutivo e il presidente.



I giudizi sull' operato dei leader: Salvini è il più apprezzato (31%, in crescita dopo le Comunali di giugno), seguito da Renzi, Di Maio e Meloni (tutti al 26%), quindi Berlusconi (24%), Pisapia (23%), Grillo (21%) e Bersani (12%).



In conclusione, prevale l' attitudine a guardare al bicchiere mezzo vuoto e tutto ciò si riverbera sul rapporto con la politica e i leader: «It' s the economy, stupid», ammoniva Bill Clinton 25 anni fa. Chiunque vinca alle prossime elezioni sarà chiamato a effettuare una robusta iniezione di fiducia a un Paese disilluso e sempre più scettico.