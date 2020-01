Salvini punta tutto su Gennaio: ecco come vuole sfilare la poltrona a Conte

Ormai lo sanno pure i sassi: Matteo Salvini punterà tutte le sue carte sul mese di gennaio per tentare di mandare a casa il governo Conte. E preparare la sua ascesa al governo. Come? Incontrando non soltanto gli elettori (e sperando nella vittoria in Emilia Romagna) ma anche influenti ambienti istituzionali internazionali, su tutti quelli americani e israeliani.

L'obiettivo, rivela Dagospia, è di creare una folta rete di contatti e relazioni che possano poi favorirlo per l'ascesa al potere in Italia: "Vincere le elezioni non basta" ripetono a via Bellerio. È tutto pronto, dunque, per la grande offensiva di gennaio. Chi conosce bene Salvini sa che ora sta giocando il tutto per tutto: "Dopo il rifiuto di un governo Draghi 'per il bene del paese' e dopo le voci di possibili grane giudiziarie in arrivo, non resta che spingere il piede sull'acceleratore; meglio tornare al più presto nella stanza dei bottoni ed evitare mesi di pericoloso logoramento".

Per questo, parallelamente, al rientro dalle ferie si apriranno ufficialmente le porte ai transfughi pentastellati e scatterà una grande offensiva mediatica: il leader concederà interviste mirate alla grande stampa internazionale. Un modo per bypassare la stampa nazionale e mostrare al mondo il vero volto del Capitano.