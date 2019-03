Salvini Re della Rai: nessun politico come lui!

Salvini instaura un regime televisivo: i dati sono impressionanti. In media i tre telegiornali Rai hanno dedicato nel mese di gennaio (ultimi dati disponibili) al ministro dell’Interno, vicepremier e leader della Lega il 26% dei minuti “di parola” dei politici italiani. Secondo posto in questa classifica, dato che fa ben capire quanto Salvini sia “sponsorizzato” dalla tv di Stato, è “l’altro” vicepremier, e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, staccato però di oltre dieci punti percentuali (15 per cento).

Terzo, e questo dimostra quanto (poco) sia considerato il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s, è il premier Giuseppe Conte: ha parlato “solo” nel 14 per cento dei servizi dei Tg Rai. Quarto è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il 10 per cento dei passaggi in tv. Sparite, letteralmente, le opposizioni.