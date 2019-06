Una telefonata in grado di cambiare il quadro politico. Una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, in occasione del contatto telefonico - scrive La Stampa - avrebbe nuovamente insistito col leghista per dar vita a un partito unico del centrodestra, nel quale possano confluire le loro due forze e i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.