Salvini, sabato a Roma nasce la Lega tricolore: grandi novità in arrivo

La macchina leghista sta già scaldando i motori in vista dell'appuntamento dell'8 Dicembre in Piazza del Popolo a Roma: "Sarà la prima grande prova della nuova Lega di Matteo Salvini, quella che guarda a tutta l'Italia e non solo al Nord" spiegano fonti vicinissime al Capitano: "Avete notato quella fascia tricolore che fa capolino da oggi sulla Pagina Facebook proprio sopra la foto di Salvini? Ecco, questa è un immagine che vale più di mille parole" si fa notare. Insomma, come spiega un informatissimo retroscena di Dagospia, l'8 Dicembre nasce la Lega "tricolore".