Parola di Matteo Salvini: "È vero, se avessi conosciuto meglio Roma, e i suoi centri di potere, da cui mi sento estraneo, mi sarei mosso meglio. Evitavo certe ingenuità. Ma rifarei tutto. Ora si tratta di ripartire, e lo stiamo facendo benissimo. Vinciamo in Umbria, poi in Emilia Romagna e poi in Calabria". L'ex ministro dell'Interno non perde però le speranze, più sicuro che mai di sostituire una volta ancora Pd e Cinque Stelle: "Questo esecutivo? Cadrà prestissimo".