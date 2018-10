Salvini si fa consigliare da Matteo Renzi? Retroscena clamoroso

L'incubo di Renzi è che una parte del Pd, capeggiata da un silente (per ora) Dario Franceschini possa a quel punto giocare di sponda con i grillini per dare vita a una sorta di esecutivo di salvezza nazionale, scrive il corriere della sera. Anche per questa ragione, cioè per evitare questa deriva, è in contatto costante con Salvini. «Tra i due - spiega un ex rappresentante del governo Gentiloni - c'è un feeling inspiegabile. Si vedono, si sentono, si scambiano consigli». E uno dei suggerimenti forniti da Renzi a Salvini è proprio quello di mantenere uno stato di fibrillazione costante con i 5 stelle. Un modo per far sì che il governo possa comunque continuare tra tira e molla senza però mai rompere la corda, lacerando i grillini e compromettendo il rapporto con il loro elettorato. Conviene a Salvini, che ha allungato l' occhio sul bacino elettorale dei grillini nel Meridione, ma conviene anche a Renzi, che può pensare di recuperare una parte dei voti del Pd che sono andati lì.