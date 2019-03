Salvini vuole Palazzo Chigi: stop al logo Lega Nord. Arriva Salvini Premier

Qualcuno dovrebbe dire a Gigino Di Maio che il Capitano leghista sta preparando in gran segreto la scalata a Palazzo Chigi. Non per niente, proprio negli ultimi giorni (e chissà che Maroni non ci sia rimasto male) è stato riposto definitivamente nel cassetto il logo della Lega Nord. Insomma, rivela Dagospia in un dettagliatissimo retroscena, da via Bellerio hanno fatto sapere "urbi et orbi" (tramite chat interna al partito) che d’ora innanzi "l’unico simbolo utilizzabile sarà il contrassegno elettorale utilizzato per le politiche del 2018", ovvero quello con la scritta ben in vista di Salvini Premier accanto il nome della "Lega" (senza più la scritta Nord).

In poche parole, finisce qui la gloriosa parabola della Lega Nord e nasce “ufficialmente” la Lega tricolore. Perché la scalata a Palazzo Chigi è cominciata e oltre alla nuova Lega prevede anche un atteggiamento più istituzionale e “rassicurante” da parte del Capitano con il Capo dello Stato e con i partner europei (ai poteri forti ci sta pensando Giorgetti con il Dagoanticipato viaggio negli Usa): ecco perché si è preferito glissare sull’intervista di Fabio Fazio al Presidente francese Macron, intervista molto gradita al Colle per rinsaldare i rapporti tra Italia e Francia.