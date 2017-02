Sapete che c'è? Renzi è già 'dimesso' dal partito

Quello che ha fatto andare su tutte le furie Matteo Renzi nelle ore passate è stato l'appello dei 40 senatori del Pd perché in quell'appello che voleva la durata del governo Gentiloni fino a scadenza naturale della legislatura c'erano anche molti appartenenti alla maggioranza del Pd, franceschiniani in particolare; quindi questo vuol dire che di fatto Matteo Renzi già adesso non è più il leader del partito non potendo più controllare il proprio gruppo al Senato poiché i senatori non 'rispondono' piu a lui e senza i franceschiniani Renzi al senato 'va sotto' e non è quindi in grado di far passare qualsivoglia provvedimento o iniziativa. Ergo, Matteo Renzi ha perso la maggioranza nel suo stesso partito. Praticamente, è già un ex leader di partito. È stato già 'dimesso'.