Tira una pessim aria dalle parti del Movimento Cinque Stelle. Gli strascichi del voto su Salvini si fanno ancora sentire. E il futuro più prossimo non sembra particolarmente roseo. Francesco Desogus, il candidato scelto dai grillini, in questi giorni travagliati è stato lasciato solo, senza big a fianco. Soltanto in extremis arriverà Di Maio, a condividere con lui il palco per una sera.