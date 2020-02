Sardine manovrate, prodotto di marketing per favorire il Pd

"Le sardine sono manovrate". Stephen Ogongo lo dice chiaro: il movimento delle Sardine nato per ostacolare la scalata di Matteo Salvini all'Emilia Romagna si sono rivelate un grande "prodotto di marketing". "Se per sardine si intende il prodotto di marketing, garante dei salotti e delle élite, allora sì, sono manovrate. Ma se si intende la gente che va in piazza, quella non la manovra nessuno", è la tesi di Ogongo, intervistato dal Corriere della Sera.