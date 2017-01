Il braccio di ferro tra la commissione Antimafia e il Gran Maestro del Grande Oriente d' Italia si concluderà mercoledì. Da tempo Rosi Bindi ha chiesto a Stefano Bisi di fornire l' elenco degli iscritti al Goi, il piu' importante ordine massonico esistente nel nostro Paese, scrive il Messaggero.

Ora la richiesta si fa più pressante per via dell' inchiesta sulle cyberspie che ha portato in carcere i fratelli Occhionero.