Scelta Civica messa in liquidazione. E forse diventa un "Think Tank"

Nei giorni scorsi si sono riuniti a Roma in assemblea nazionale gli ultimi delegati di quello che fu Scelta Civica, prima fondato e abbandonato dal prof. Mario Monti, poi tenuto in vita, negli ultimi tre anni, dall'ex vice-ministro veneto Enrico Zanetti. Bisognava approvare il bilancio e provare a convocare un nuovo congresso. Nel frattempo SC verrà messo in liquidazione. Tra le idee future c'è quello di convertire il partito in un Think Tank per liberali, ma è altrettanto chiaro che sia il nome, sia il simbolo non hanno più alcuna attrattività politica. Finisce pertanto il partito che, nel 2013, con oltre l'8% portò a casa, tra Camera e Senato, più di 80 parlamentari.