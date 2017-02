Schiaffo del Tar a Renzi e Lotti; annullata la direttiva sulle ag. di stampa

Il Tar del Lazio ha annullato la direttiva del 19 giugno 2015, firmata dall'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Luca Lotti, che stabiliva i requisiti di cui debbono essere in possesso le agenzie di stampa per la stipula di convenzioni con Palazzo Chigi. La prima sezione del Tar, presidente Rosa Perna, estensore Roberta Cicchese, con una sentenza del 25 gennaio scorso pubblicata oggi, ha accolto il ricorso di AGV News, editrice dell'agenzia 'Il Velino', esclusa dalla procedura per la fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso e hanno censurato la direttiva per "eccesso di potere per mancanza di proporzionalita'", per "difetto di motivazione" e per "violazione del principio del pluralismo".