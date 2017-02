Scissione PD, l'affare s'ingrossa. Scendono in campo Prodi e Veltroni

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Eh già perché a quanto apprende Affaritaliani in queste ore si sarebbero attivati anche i padri nobili del Pd e dell'Ulivo, Veltroni e Prodi per scongiurare la scissione. Ci riusciranno? Le speranze sono ridotte al lumicino. Renzi pare proprio non volerne sapere di tornare sui suoi passi o comunque di fare il congresso senza eccessiva fretta e in accordo con tutto il partito. Renzi vuole a tutti i costi un congresso che lo rilegittimi al più presto soprattutto per tornare ad essere influente nei confronti di Colle e Quirinale, per tornare ad essere dominus della politica italiana.