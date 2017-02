Scissione PD? Berlusconi sente profumo di vittoria. Pd-Renzi solo al 20%

Silvio Berlusconi sente il profumo di elezioni e inizia la sua preparazione fisica e mentale. Chi lo conosce bene, scrive il Giornale, racconta che il presidente di Forza Italia è già in una modalità fortemente operativa: continui focus group per vagliare la reazione alle sue idee e proposte, incontri con rappresentanti delle categorie, ricerca di slogan e format comunicativi, una attenzione crescente per la dieta e l' esercizio fisico.

Raccontano che Berlusconi veda Renzi fuori partita, sia convinto che la sua stella sia tramontata e in caso di scissione lo accrediti di percentuali attorno al 20%.