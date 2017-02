Scissione Pd? Berlusconi trema

Con il Pd che tenta il suicidio, viene facile immaginare Berlusconi mentre da Arcore si gode lo spettacolo. E invece no. A sorpresa, i più intelligenti dei suoi lo descrivono pensoso e anzi addirittura preoccupato, un po' per sé e un po' per l'Italia. Anzitutto, il Cav teme l'«effetto specchio», cioè un bis a destra di quanto sta succedendo a sinistra, scrive la Stampa.

Il giorno che si spaccasse il Pd, verrebbe meno l' avversario storico. Insomma, lo sfarinamento Pd renderebbe vani gli appelli all' unità del centrodestra, ripetuti ancora ieri da Brunetta col cuore in mano.

C'è dell' altro, continua la Stampa. Una scissione a sinistra spalancherebbe la strada a Grillo. E un governo imperniato sui Cinquestelle metterebbe subito nel mirino le concessioni tivù, cioè il portafogli del Cav.