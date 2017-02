Scissione Pd? Gli ex Ds lasceranno Renzi senza casa

I circoli, scrive Libero, si trovano in immobili di proprietà delle 56 fondazioni che hanno ereditato l' immenso patrimonio immobiliare del Pci. Fatto di molti debiti (in gran parte risanati), ma anche di quasi 3mila tra palazzi, case, appartamenti, perfino capannoni. Quasi dovunque, i circoli dem si trovano dove prima c' erano le case del popolo o le sezioni del Pci. E a queste fondazioni devono l' affitto. L' idea di creare queste 56 scatole, a cui affidare il tesoretto del Pci, fu una trovata geniale di Ugo Sposetti, storico tesoriere dei Ds, alla vigilia della nascita del Pd.

L' obiettivo era quello di blindare il patrimonio, evitando di farlo confluire nel nuovo partito.