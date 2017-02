Scissionisti e felici: Bersani&C puntano a 150 seggi

Una forza che punta ad aggregarsi con quanto si muove alla sinistra del Pd: da Giuliano Pisapia a (pezzi di) Sinistra Italiana fino a Possibile di Pippo Civati. Un rassemblement che ha potenzialmente consensi a doppia cifra, scrive il Fatto. E qui la faccenda per Renzi si complica ulteriormente: con l' attuale legge elettorale e in generale con un sistema proporzionale, una lista tra il 10 e il 15% dei voti (Ipr, al momento, la dà all' 11), oltre a portar via voti al Pd, eleggerebbe tra 110 e 150 parlamentari.