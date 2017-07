Scontro Italia-Francia: Macron vuole contropartite militari?

A 72 ore dalla scadenza del termine che consente ai francesi di esercitare il diritto di prelazione su Stx qualcuno insinua che Macron in realtà possa puntare a qualcos' altro. Magari a pezzi pregiati della nostra industria della difesa che gravitano nell' orbita di Leonardo, o magari alla partecipazione italiana nella società missilistica europea Mbda a cui mira da tempo Airbus. Vedremo di qui a sabato, scrive la Stampa.

Intanto è chiaro che agli occhi del nostro governo il nuovo inquilino dell' Eliseo sta dando pessima prova di sé. La mossa di ribaltare gli accordi, proclamando la possibilità di nazionalizzazione di un' impresa francese al solo fine di impedire a un' impresa italiana di acquisirne il controllo, solleva infatti molti dubbi sulla genuinità dell' impegno francese in favore di una maggiore integrazione europea. Per non dire del liberismo di cui Macron si proclamava campione.