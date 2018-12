Scotti (Link University): "Formazione nuova classe dirigente? Problema esiste"

Vincenzo Scotti, presidente della Link Campus University, parla un dibattito nell'ateneo a Roma con l'eurodeputato Pd Goffredo Bettini. "Da mesi ci definiscono 'l'Universita' grillina... Il problema della formazione della classe dirigente esiste - ha detto l'ex ministro democristiano rispondendo a Daniela Preziosi, giornalista del 'Manifesto' -. Un ateneo non deve essere una monade chiusa, deve stare dentro la societa'. Un'universita' forma degli esperti, non una classe dirigente. Mi pare che in questo momento non c'e' in giro una consapevolezza della classe dirigente, anche nel mondo economico". "L'impreparazione? C'e' anche questo in un processo di trasformazione del Paese - ancora Scotti -. Ma la demolizione di ogni mediazione e rappresentanza politica e' il frutto dei riformisti italiani, non dei cinquestelle. Nella realta' c'e' una proposta confusa, non compiuta, non articolata, ma che esprime delle tensioni (sociali, ndr), le coglie", alludendo a M5S. Critico invece Scotti sull'ipotesi che il governo M5S-Lega metta la fiducia sulla manovra economica. "Quando andiamo a votare il bilancio dello Stato con la fiducia abbiamo distrutto il ruolo del Parlamento, che e' il controllore del Principe".