Scuola, via i maestri senza laurea. E' rivolta

SCIOPERO della fame per continuare a lavorare nella scuola. Inizierà il 28 aprile davanti al Ministero dell'Istruzione ed è una delle iniziative di maestri e maestre che dopo la sentenza del Consiglio di Stato di dicembre e il recente parere dell' Avvocatura generale dello Stato - a cui si era rivolto il Miur - rischiano di essere esclusi dalle graduatorie per il ruolo, scrive il Qn. Sono circa 2mila i docenti senza laurea ma con il diploma, che è stato considerato non abilitante per la cattedra di ruolo dal Consiglio di Stato, che verranno subito esclusi dalle Gae. Ma a essere a rischio sono molti di più: secondo i sindacati, con l' arrivo nei prossimi mesi delle sentenze da parte dei Giudici del lavoro e dei Tar, il posto è potenzialmente a rischio per 10-15mila diplomati magistrali e tra questi ci sono 5.665 persone già di ruolo, che negli anni hanno maturato anzianità ed esperienza e spesso si sono trasferiti da una regione all' altra. La loro sfortuna è stata che il contratto firmato conteneva una clausola risolutiva espressa che ne mette a rischio il posto a tempo indeterminato.