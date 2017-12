Senato, Grasso: dimissioni in vista? Mattarella preoccupato

Presidente del Senato o leader di una nuova forza politica (Leu: Liberi e uguali)? Il problema, per Pietro Grasso inizia ad essere non indifferente. E' vero che mancano pochi giorni alla fine della legislatura ma se le 'gaffe' dovessero continuare? Se, insomma, venisse minato - anche sulla spinta magari provocata ad arte da parte di talune forze politiche - il ruolo di imparzialità del Presidente del Senato?

Per questo, a quanto apprende Affaritaliani, dalle parti del Colle sarebbero preoccupati tanto da non escludere più, almeno come mera ipotesi, nemmeno un passo indietro prima del previsto da parte dell'inquilino di Palazzo Madama. Decisioni che, comunque, il Presidente del Senato dovrebbe prendere in totale autonomia.

La stabilità prima di tutto, ragionano al Quirinale. E a maggior ragione la seconda carica dello Stato non può e non deve diventare un fattore di instabilità, seppur involontario, che possa minare la tanto agognata 'chiusura ordinata della legislatura'.