Senza governo cresce il lavoro! Sorpresa

Da quando Gentiloni e compagni non possono più prendere decisioni l' economia dà segni di ripresa. Il fatto che all' orizzonte non si intraveda un premier credibile dà fiducia ai mercati anziché deprimerli, scrive Libero.In Belgio nel 2010 sono rimasti 535 giorni senza governo. E nessuno si è preoccupato più di tanto. Anzi. Il Paese è cresciuto come mai prima. In Italia è bastata qualche settimana a spazientire il Quirinale. «È urgente dare un nuovo esecutivo al Paese», ha detto Sergio Mattarella, già dopo il secondo giro di consultazioni. Ma a ben guardare l' ordinaria amministrazione non sembra così catastrofica neppure da noi. Anche il Fondo monetario internazionale, solitamente avaro di buone notizie, ieri ha dovuto ammettere che in Italia le cose vanno bene. Le prospettive di breve termine, ha detto il direttore esecutivo, Alessandro Leipold, «non sono così male» tanto che il consenso è per «una continuazione della ripresa».