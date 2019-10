Il "non detto" sul caso 007 che rischia di travolgere Giuseppe Conte è questo, scrive il Giornale: c'è il sospetto, in ambienti Lega e non solo, che il premier abbia "utilizzato l'estate scorsa l'appoggio americano per isolare il suo vicepremier dell' epoca, Matteo Salvini, fino a poco prima titolare di un asse preferenziale con Donald Trump".