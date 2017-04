Si scrive Pd si legge PDN: Renzi da lunedì cambia tutto

Renzi, alla ricerca della riconferma in casa Pd, guarda già al dopo, per le elezioni del 2018 pensa ad una campagna "alla francese", c'è chi dice già macronista. L'ex Premier vuole eliminare totalmente i vecchi retaggi da PCI e sfondare, ancora una volta e ancora di più al centro, insomma, si scrive Pd ma si legge Partito della Nazione, tra 5 stelle, poli sovranisti ed incertezza varie Renzi punta a fornire un'alternativa non ideologizzata capace di attarrare anche i voti del centro-destra. Cosa ne diranno i vecchi elettori dem? E soprattutto cosa dirà Berlusconi? Schiacciato da Lega e da Fratelli d'Italia potrebbe anche riesumare l'ipotesi Nazareno-bis. Oppure in un futuro non troppo lontano aderire anche lui al PDN renziano.