Silenzio, parla Di Pietro: a fermare Mani Pulite furono i servizi segreti!

’Mani pulite’ fu fermata". Nel venticinquennale del ciclone giudiziario che

ha contribuito a cambiare la storia del Paese, Antonio Di Pietro, uno

dei pm del pool, punta l’indice contro "spezzoni di servizi segreti

chiamati a delegittimare l’inchiesta e i suoi protagonisti.

Attenzione, non sono io a dirlo - spiega in un colloquio con l’Agi -

a suggerirlo sono ben due relazioni adottate a suo tempo (nel ’95 e

nel ’96, ndr) da quello che oggi e’ il Copasir, il Comitato

parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. Poi la

legislatura si interruppe e il lavoro del Copasir si fermo’, ma

quelle relazioni sono sul mio sito internet. Chi vuole puo’

leggersele".