Silvio 'media' per Renzi e va a cena con Emiliano

Silvio malato, la Ciociaria prega

«Io faccio lo spettatore», dice Berlusconi. Talmente interessato da voler capire di persona quanto sta accadendo nel Pd . Perciò la scorsa settimana ha accolto l' invito ad incontrare riservatamente Emiliano: appuntamento a cena in un' abitazione romana, quattro coperti a tavola padroni di casa compresi, scrive il corriere della sera. Il Cavaliere desiderava sapere se il Pd si stava davvero avviando alla scissione ed era parso sollevato dalle parole dell' interlocutore, che aveva garantito sulla tenuta del proprio partito: «E comunque io non me ne andrò mai», aveva detto lapidario Emiliano. Ma si sa, in politica le cose possono evolvere rapidamente.