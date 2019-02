Silvio Berlusconi: "Con me o contro di me!". L'avviso ai naviganti del Cav

Dopo i fasti del passato con milioni di elettori spasimanti per Re Silvio Berlusconi, negli ultimi mesi sono cominciati i guai seri. E Berlusconi non è più intenzionato a fare sconti a nessuno, nemmeno ai "suoi". Tant'è che ieri, per la prima volta nella storia ultraventennale del partito, avrebbe fatto capire senza mezzi termini ai propri parlamentari che" chi non condivide la mia linea se ne può anche andare", rivela Dagospia in un informatissimo retroscena.

Ma c'è di più, perché ieri durante l'incontro con il Cavaliere è stato anche distribuito un vero e proprio "manifesto politico" per il nuovo corso di Forza Italia, nuovo corso che richiederà lacrime e sangue oltreché fedeltà assoluta: vista la delicatezza del momento, si legge tra l'altro, è necessario "lavorare compattamente per promuovere" il partito e la candidatura di Silvio Berlusconi alle europee.

Bisogna lavorare per una "nuova Europa" che dovrà basarsi sull'intesa tra popolari e sovranisti. Insomma, chi non condivide i valori del Cavaliere può anche andarsene. Quella è la porta. Ma c'è una ragione in tutto questo, c'è una ragione ben precisa che ha spinto il Cav a mettere nero su bianco con tanto di carta e penna le sue idee, ed è la paura matta che Silvio Berlusconi ha di Matteo Salvini.