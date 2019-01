Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini: parte l'assalto al Governo

Finché Matteo Salvini resterà al governo con Luigi Di Maio, al partito del Cav non resta altro che scendere in piazza. Con il nuovo anno, Berlusconi ha messo in agenda un weekend in piazza, una per regione, a gennaio, forse il 26-27, occasione simbolicamente importante perché si celebrano anche i 25 anni della discesa in campo del 1994.