Silvio Berlusconi, ecco la verità sulla discesa in campo per le europee

La realtà dei fatti è ben diversa da quella che la stampa mainstream sta tentando di accreditare, scrive Dagospia in un super informato retroscena. "Il punto è che Berlusconi scende in campo per salvare il salvabile, per limitare i danni ed evitare la disfatta di Forza Italia non per raggiungere chissà quali traguardi elettorali" spiegano dal partito. "Se il partito scendesse sotto l'8% sarebbe la fine". Avete capito bene: il tentativo è semplicemente quello di evitare il tracollo di Forza Italia a Maggio che comporterebbe la perdita di qualsiasi potere contrattuale nei confronti della Lega di Salvini (che è già pochino, peraltro) e la probabile scissione a favore del Carroccio che non aspetta altro. Insomma, per Berlusconi sarebbe la fine politica.

Non per niente in queste ore fa più notizia il "silenzio assordante" di Matteo Salvini che non la ri-discesa in campo di Silvio Berlusconi, continua Dagospia. Perchè come spiegano fonti azzurre di alto rango "Silvio vuole semplicemente salvare il salvabile del suo partito e delle reti Mediaset, terrorizzato e preoccupatissimo che prima o poi i grillini con la benedizione della Lega (che non vede l'ora di togliersi il Cav dalle scatole) gli facciano lo scherzetto sui tetti pubblicitari o sulle frequenze".