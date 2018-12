Silvio Berlusconi: ecco perchè vuole il ribaltone a tutti i costi

Berlusconi ha fretta, una tremenda fretta di fare il ribaltone. Per il bene del Paese? Perchè ha a cuore il futuro degli italini? Può darsi, ma soprattutto lo fa perchè da Gennaio, una volta approvata la manovra di bilancio, teme che parta l'attacco dei M5s sui tetti agli spot pubblicitari e si metta mano al riordino delle frequenze TV, spiega in un informatissimo retroscena Dagospia. Insomma, come avrebbe confidato nei giorni scorsi ad alcuni fedelissimi, c'è la forte convinzione che con l'inizio del nuovo anno arriverà la vendetta dei 5Stelle in Parlamento e "Matteo non farà nulla per difendermi".

D'altra parte la terza carica dello Stato, Roberto Fico, ha parlato chiaro: "Non c’è dubbio che dobbiamo parlare di editore puro, del conflitto di interessi. Lo ridico: la legge sul conflitto di interessi e' una priorita'. E' li' che si e' innescato il senso buio dell'informazione, ci sono imprenditori che possono fare politica e nello stesso tempo hanno televisioni e giornali". Parole accolte con un'ovazione nelle chat grilline.