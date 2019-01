Silvio Berlusconi e Giovanni Toti: cosa sta per accadere? Retroscena

Chi si sta dando molto da fare di questi tempi è come sempre Giovanni Toti, il vulcanico governatore della Liguria. Salvini e Giorgetti non negano che gli farebbe comodo averlo tra le proprie fila o magari alleato all'interno di una nuova formazione politica, rivela Dagospia in un dettagliatissimo retroscena. Anche perché potrebbe portare con se parecchi parlamentari azzurri (ed è uno dei pochi in Forza Italia che stimano). Ma i tempi non sono ancora maturi, meglio aspettare la definitiva sconfitta del Cavaliere (quando sarà) e poi dividersi le spoglie (così si eviterà anche di subirne la collera).