Silvio Berlusconi e la trattativa segreta con Matteo Salvini: ecco che succede

Silvio Berlusconi ha ribadito di non aver alcuna intenzione di farsi da parte e, anzi, di voler puntare a nuovi accordi con Salvini: «Forza Italia è destinata a stare con la Lega o attraverso un' alleanza o con una fusione», avrebbe detto ai suoi, «con Salvini sono in costante contatto. Mi è sembrato interessato a ragionare sull'ipotesi di una federazione di centrodestra». Il Carroccio, in realtà, continua a guardare con un certo interesse all'iniziativa di Toti, attendendo di capire se riuscirà la sua "Opa" nei confronti di Fi.