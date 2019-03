Silvio Berlusconi perde la testa: "Gli italiani sono dei coglioni"

"Spero che i lucani non restino a casa domenica, è nell'interesse dei vostri figli, svegliatevi. Abbiamo messo l'aeroplano Italia nelle mani di chi non ha mai guidato un aereo... Vedo un grave rischio e pericolo per tutti", rappresentato dai Cinque stelle e la sinistra. Silvio Berlusconi è a Metaponto per un nuovo tour elettorale in Basilicata in vista delle regionali. Il Cav si ferma a parlare con le tv e torna ad attaccare il governo gialloverde, accusando chi li vota di essere un ''coglione''. L'ex premier lancia un monito-appello elettorale ai lucani e agli italiani: "Non vedo come si possa avere fiducia in questi'' che sono al governo, eppure ''leggo numeri sulla fiducia che mi fanno andare fuori di testa. Non posso pensare che ci sia ancora più di un italiano su due che guardi con rispetto" a questo governo "pensando che ci siano persone capaci. Dovremmo essere preoccupatissimi, e, invece, c'è il 50per cento delle persone che non è preoccupato. Italiani, svegliatevi, aprite gli occhi, guardatevi nello specchio e domandatevi: 'Sei un coglione o una persona intelligente?'. Risposta: 'Sei un coglione'".