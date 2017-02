Sky, non è derby Roma Milano; parla Sarah Varetto

"La ratio è questa. Sky Italia ha creato un hub produttivo, all'avanguardia, a Milano. Questo centro è cresciuto molto negli anni e lì l' azienda ha deciso di trasferire e concentrare molte delle attività, tra cui il telegiornale. Quella di via Salaria, dove siamo adesso, è la sede storica del nostro telegiornale ma è arrivata ormai all'obsolescenza. Per poter guardare al futuro, SkyTg24 ha bisogno di un rinnovamento tecnologico profondo, che gli permetta sempre di più di non essere soltanto un canale televisivo ma un protagonista dell' informazione anche su tutte le altre piattaforme", così la direttrice di Sky Sarah Varetto in un'intervista al Messaggero. "Non esiste un derby Roma-Milano. Tant'è che noi non disinvestiamo affatto nella Capitale. Proprio di fronte a Montecitorio, nel cuore delle istituzioni, avremo una nuova sede, dove sarà ospitata la redazione politica, la redazione del Centro Italia e dove avremo anche un nuovo studio in grado di garantire produzioni all'altezza di SkyTg24".