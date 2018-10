Sky presto nella telefonia: tutte le novità

Negli uffici di Rogoredo a Milano preparano la trasformazione aziendale: l'anno prossimo -come dimostrano i documenti riservati consultati dal Fatto- Sky Italia diventerà anche un operatore telefonico. Il modello ricalca il proficuo esperimento di Sky Regno Unito, da Londra a Belfast. Il gruppo italiano, scrive il Fatto, guidato dall'amministratore delegato Andrea Zappia, studia da tempo un ingresso nel settore delle telecomunicazioni per diffondere i prodotti televisivi scavalcando l'intermediazione di Fastweb & C. Così la multinazionale di Rogoredo può offrire contratti per la telefonia domestica, mobile con i cellulari a marchio Sky e Internet con la banda larga.Una ramificazione totale per includere nei servizi telefonici i contenuti dell' odierna piattaforma satellitare e digitale: sport, cinema, documentari, serie tv.