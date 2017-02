"Soldi in cambio di leggi", per Fini i guai non finiscono mai

La storia, scrive il Giornale, mette in fila anomalie di ogni genere, dalle «gravissime interferenze» sui Monopoli alle «inverosimili sottrazioni» alle casse dello Stato, fino alle norme pro-Atlantis approvate, «sintomatiche di condizionamento della vita parlamentare in ragione di flussi di denaro di grande consistenza». Una storia dalle «implicazioni inquietanti», e che al giudice sembra sia stata svelata solo in minima parte, potendo riservare «imprevisti» e sviluppi «piuttosto tumultuosi». Quanto basta per togliere la decantata «serenità» all' ex leader, già scottato nell' amor proprio, ora anche indagato.

E sempre più nel fuoco della procura.