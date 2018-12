Sondaggi: a Natale gli italiani scelgono la stabilità

Questo mese l’approfondimento MEGAMEDIA di Palazzi&Potere analizza tutti i sondaggi sullo “stato di salute” dei principali partiti ed esponenti politici italiani dell’ultimo mese.

La MEGAMEDIA sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzata in esclusiva da GPF Inspiring Research per Affaritaliani.it Palazzi&Potere, sintetizza i giudizi degli elettori italiani riguardo la situazione politica del Paese, rielaborando i principali sondaggi pubblicati nel corso del mese di dicembre e confrontandolo con la situazione del mese precedente.

Risulta fondamentale, ai fini di una sempre crescente precisione nello stabilire le future intenzioni degli elettori italiani, il confronto tra diversi sondaggi. Questa tecnica permette infatti una maggiore accuratezza nei dati finali, stabilizzando le lievi divergenze che caratterizzano ogni campione d’analisi.

Nello specifico, questa settimana, il Presidente di GPF Inspiring Research Roberto Baldassari, analizza di seguito il confronto tra i sondaggi pubblicati da SWG a Istituto Piepoli passando per, Tecnè, EMG, Euromedia e Gpf.

Dal lato sinistro del tabellone il Partito Democratico guidato da Maurizio Martina, conferma la stabilità dell’ultimo mese, rimanendo inalterato su quota 17,5% e confermando così il trend degli ultimi mesi.

Continua la ripresa lieve del centro destra di opposizione, Forza Italia e Fratelli d’Italia si attestano rispettivamente su quota 9,4% e 4,0% segnando un +0,2% del partito guidato da Giorgia Meloni e la stabilità dei punti guadagnati da Forza Italia rispetto alla MEGAMEDIA del mese scorso.

Resta in calo il Movimento 5 Stelle anche se rispetto allo scorso mese riesce a limitare le perdite, calando dello 0,6 (-2,3% rispetto alla MEGAMEDIA del 3 novembre) attestandosi sul 26,4% delle preferenze; La Lega guidata da Matteo Salvini registra invece una crescita dello 0,5%, anche se più lieve dello scorso mese, riesce ancora a tenere in positivo la compagine di governo che complessivamente cresce dello 0,2% e totalizzando il 58,7% delle preferenze.