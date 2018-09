Sondaggi: Demos-Repubblica, Lega e M5s al 60 per cento

La Lega oggi e' il primo partito in Italia, per grado di consensi. Secondo il sondaggio di Demos, condotto negli scorsi giorni per Repubblica, il partito di Matteo Salvini ha superato, di poco, il 30%. Mentre il M5s e' sceso al 29,4%. I grillini, dunque, hanno perduto piu' di 3 punti, rispetto alle elezioni del 4 marzo. E poco meno di 2, negli ultimi 4 mesi. Lega e M5s insieme, dunque, sfiorano il 60%. Il Pd e' fermo al 17%. Sempre secondo il sondaggio l'esecutivo gode del 62% della fiducia.