Sondaggi, ecco quanto valgono le Sardine: numeri bomba

Se le "sardine" diventassero un partito politico, otterrebbroe un grande successo. È quanto emerge da diversi sondaggi riportati da Repubblica. Secondo l'istituto di Antonio Noto, il 10% degli italiani voterebbe sicuramente per le sardine, mentre un altro 5% li terrebbe in considerazione. Per intenderci, le sardine eguaglierebbero i voti degli ex premier Berlusconi e Renzi, i cui partiti - secondo gli ultimi sondaggi- si attesterebbero al 5% ciascuno.