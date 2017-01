Sondaggi ed elezioni: nessuno arriverà al 40 per cento

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/grillo-obiettivo-40-ma-c-e-chi-non-esclude-accordi-dopo-il-voto-460671.html



«Visti i tre poli, sarebbe complicato individuare una maggioranza con il sistema semi-maggioritario, come il Mattarellum, figuriamoci adesso...». Fabrizio Masia, direttore di Emg/Acqua, sforna sondaggi elettorali ogni lunedì sera per il Tg La 7. L' ultimo, alla vigilia della sentenza della Corte costituzionale che eliminato il ballottaggio dall' Italicum, ha certificato lo stallo in cui versa il mercato politico italiano, scrive Libero.

«Allo stato, nessuna forza è in grado di raggiungere il 40%.

Soprattutto se si pensa ad andare al voto in tempi rapidi».