Sondaggi, governo gialloveerde in calo? Ecco cosa dicono

L’ultimo sondaggio SWG è significativo perché conferma una tendenza delle ultime settimane e prospetta un ulteriore leggero travaso di voti dalla maggioranza all’opposizione. Gli spostamenti sono tutti all’interno del margine di errore e le intenzioni di voto senza campagna elettorale. Però esprimono una tendenza che per il governo gialloverde non è per nulla positiva.