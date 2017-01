Due mesi sulle montagne russe per tornare al punto di partenza. È il curioso destino del MoVimento 5 Stelle, che dopo aver recitato il ruolo di maggior protagonista nella vittoria del no al referendum costituzionale, è incappato in una serie di infortuni che l' hanno riportato al 28,9%: esattamente la percentuale che, stando alla media dei sondaggi pubblicati dai principali istituti demoscopici, vantava due mesi fa, il 14 novembre, scrive il Tempo.