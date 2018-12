Sondaggi: la Lega comincia a perdere colpi. Mai accaduto prima

Secondo Pagnoncelli, dopo il 4 marzo e le politiche in cui aveva strappato un 17,4%, la lega era salita ininterrottamente fino allo scorso 22 novembre, arrampicandosi al 36,2%, ovvero più del doppio dei consensi raccolti alle Politiche. Oggi, invece, è dato al 32,9%, con una perdita secca di 3,3 punti percentuali. Insomma, l'accordo con l'Europa non porta bene. Ottimi inceve i con sensi per il Governo Conte (60%).