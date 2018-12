Sondaggi, la Lega crolla al Nord? Tutte le novità

Sentite cosa dichiara Toni Da Re, segretario veneto della Lega: "Inutile negarlo, dobbiamo dare queste risposte alla gente - afferma riferendosi ai sì Tav -. Che però fatica più a comprendere il reddito di cittadinanza che altro. Qui da noi lo Stato è visto come oppressore, al Sud è inteso come elargitore. E in Veneto si fatica a capire che uno che non lavora venga anche pagato".