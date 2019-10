"I sondaggi non premiano il Movimento 5 Stelle". Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una brutta notizia a Luigi Di Maio & Co. "Hanno bisogno dei territori", spiega la sondaggista direttrice di Euromedia Research. "I sondaggi lo lasciano al di sotto del 20 per cento ed anche il fatto che la piattaforma Rousseau non sia coinvolgente con l'opinione pubblica, hanno bisogno dei territori".